Sheinbaum lamenta tragedia por incendio en tienda de Hermosillo

La presidenta Claudia Sheinbaum lamenta el incendio en una tienda de Hermosillo que deja 22 fallecidos y 12 heridos.

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 09:29 p.m.
A
Sheinbaum lamenta tragedia por incendio en tienda de Hermosillo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el incendio ocurrido en una tienda Waldo's del centro de Hermosillo, Sonora, que dejó 22 personas fallecidas y 12 heridas, y expresó sus condolencias a las familias afectadas por la tragedia.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que ha estado en contacto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño para coordinar acciones de apoyo y atención a las víctimas. Asimismo, anunció que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe un equipo federal a la zona del siniestro.

"Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos", publicó Sheinbaum.

El incendio, que se registró este sábado, movilizó a cuerpos de emergencia municipales, estatales y federales, quienes trabajaron por varias horas para sofocar las llamas y rescatar a las personas atrapadas dentro del establecimiento.

