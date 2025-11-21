Sheinbaum llama a concentración en Zócalo CDMX por aniversario de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó formalmente a los mexicanos a participar el próximo 6 de diciembre en una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de la celebración de los siete años de la autollamada Cuarta Transformación (4T).

Durante la inauguración del Hospital General de Especialidades No. 13 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum Pardo aclaró que el movimiento de la 4T está fuerte, y que pese que algunos quieren sus privilegios no va a zigzaguear ni van a traicionar al pueblo.

En ese sentido hizo oficial que se realizará una concentración en el corazón de la capital el primer fin de semana de diciembre con motivo de recordar que el 1 de diciembre de 2018 fue cuando llegó el movimiento de la Cuarta Transformación a gobernar México.

"Me olvidé algo, los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la ciudad de México a celebrar siete años de Transformación", comentó al finalizar el evento público.

Ante personal del IMSS y población chiapaneca, Sheinbaum insistió en que la 4T mantiene rumbo firme, respaldada —dijo— por la mayoría de los mexicanos, y advirtió que su gobierno no cederá a presiones ni a intereses particulares:

"Estamos fuertes; hay algunos que quieren mantener sus privilegios, pero ya no puede ser. Nosotros no traicionamos nuestros principios".

Sheinbaum busca un sistema universal de salud

La presidenta expuso además el objetivo de integrar en un máximo de dos años un sistema universal de salud, donde IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar puedan compartir expedientes médicos y atender a cualquier ciudadano sin importar su tipo de afiliación. Adelantó que en enero de 2026 iniciará la credencialización nacional de salud.

Enfatizó que el acceso a la salud será un derecho garantizado y que su gobierno trabaja para ampliar la formación de especialistas, aumentar salarios y mejorar las condiciones laborales del personal médico.