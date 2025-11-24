Sheinbaum llama a manifestación pacífica por el 25-N

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a quienes participen en la movilización mañana por el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, a manifestarse de forma pacífica.

La jefa del Ejecutivo federal adelantó que mañana martes su gobierno presentará el programa de protección a las mujeres, prevención de la violencia y atención a ese sector.

"Siempre que se manifiesten de manera pacífica", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina.

La mandataria federal agregó que mañana estará en la conferencia matutina, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, para presentar la estrategia en favor de las mujeres.

"Hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual, sobre todo a las mujeres, y el acoso sea sancionado, y hay a una campaña muy grande en el país que eso está mal y que es un delito".

"Nuestra responsabilidad, no solamente es haber llegado como primera mujer Presidenta y el símbolo que eso representa para todas las mujeres mexicanas y para los hombres también, sino también para proteger a las mujeres, apoyarlas".

"Hay mucho que celebrar": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "hay mucho que celebrar", a siete años de que llegó "la transformación" al país en las elecciones de 2018.

En su conferencia mañanera de este lunes 24 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró el llamado a asistir al Zócalo de la Ciudad de México el próximo 6 de diciembre a celebrar.

"Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia [...] Hay mucha alegría en la gente, lo veo yo no solo cuando llego a un lugar que hay mucha gente esperando, sino en el camino, en las carreteras, la gente cómo me saluda cuando llegamos a una ciudad, a un pueblo, es algo muy bonito.

"Y hay mucho que celebrar, como dije. Claro, nuestros detractores, ellos no quieren celebrar, pero no hay problema, es un país libre. Hay mucho que celebrar en lo que ha cambiado nuestro país en siete años y lo que hemos logrado en este año de transformación", dijo al destacar los programas de Bienestar y minimizar las protestas que hubo en su gira de este fin de semana.

- No ha decidido si marcha con Morena

Ante una convocatoria para marchar a favor de Morena y del llamado "movimiento de transformación" para el 6 de diciembre desde el Ángel de la Independencia, la Mandataria federal indicó que aún no decide si marchará.

"Todavía no lo decidimos, pero más bien yo creo que es la concentración aquí en el Zócalo. Aquí nos vamos a juntar. Va a ser eso, hacer un recuento de lo que ha cambiado el país en siete años, lo que era antes, lo que es ahora.

"Y también de las resistencias que hay a la transformación y cómo debemos mantener el rumbo, porque eso es lo que quiere el pueblo de México, porque no hay regreso al pasado, eso no puede ser. Tenemos que seguir avanzando con la transformación", dijo Sheinbaum.