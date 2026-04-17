logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Fotogalería

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum llega a Barcelona para cumbre progresista

Su llegada marcó la primera visita oficial de un mandatario mexicano a Barcelona

Por Redacción

Abril 17, 2026 08:09 p.m.
A
Sheinbaum llega a Barcelona para cumbre progresista

Barcelona.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó a esta ciudad para participar en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un encuentro internacional impulsado por los gobiernos de Brasil y España.

Su llegada marcó la primera visita oficial de un mandatario mexicano a Barcelona en ocho años. A las afueras de su hotel, fue recibida por decenas de mexicanos residentes en la ciudad, quienes le dieron la bienvenida con música, pancartas y flores.

Tras un viaje con escala en Madrid, la mandataria expresó que se encontraba "muy contenta" de estar en la capital catalana, donde sostendrá actividades en el marco de este foro multilateral.

El encuentro reúne a representantes y líderes progresistas para discutir temas como democracia, cooperación internacional y el contexto global actual, marcado por tensiones políticas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante su estancia, también se prevé su participación en espacios vinculados a la Movilización Global Progresista, donde se abordarán temas como el papel de América Latina en el escenario internacional y los desafíos del orden democrático.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum llega a Barcelona para cumbre progresista
Sheinbaum llega a Barcelona para cumbre progresista

Sheinbaum llega a Barcelona para cumbre progresista

SLP

Redacción

Su llegada marcó la primera visita oficial de un mandatario mexicano a Barcelona

Diputados abren foro nacional sobre liderazgo de mujeres
Diputados abren foro nacional sobre liderazgo de mujeres

Diputados abren foro nacional sobre liderazgo de mujeres

SLP

Pulso Online

Más de 300 participantes discuten agenda rumbo a 2027

Yucatán reporta 8 mil casos de Parkinson en 2026
Yucatán reporta 8 mil casos de Parkinson en 2026

Yucatán reporta 8 mil casos de Parkinson en 2026

SLP

El Universal

Especialistas indican que el Parkinson en Yucatán afecta a 8 mil personas y presenta diagnóstico tardío.

Canaco Mérida culpa a Airbnb por baja ocupación hotelera
Canaco Mérida culpa a Airbnb por baja ocupación hotelera

Canaco Mérida culpa a Airbnb por baja ocupación hotelera

SLP

El Universal

Se estima que más de 10 mil alojamientos en Yucatán operan en Airbnb, afectando al sector formal.