Sheinbaum llega a Barcelona para cumbre progresista

Barcelona.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó a esta ciudad para participar en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un encuentro internacional impulsado por los gobiernos de Brasil y España.

Su llegada marcó la primera visita oficial de un mandatario mexicano a Barcelona en ocho años. A las afueras de su hotel, fue recibida por decenas de mexicanos residentes en la ciudad, quienes le dieron la bienvenida con música, pancartas y flores.

Tras un viaje con escala en Madrid, la mandataria expresó que se encontraba "muy contenta" de estar en la capital catalana, donde sostendrá actividades en el marco de este foro multilateral.

El encuentro reúne a representantes y líderes progresistas para discutir temas como democracia, cooperación internacional y el contexto global actual, marcado por tensiones políticas.

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Durante su estancia, también se prevé su participación en espacios vinculados a la Movilización Global Progresista, donde se abordarán temas como el papel de América Latina en el escenario internacional y los desafíos del orden democrático.