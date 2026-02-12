Sheinbaum niega cierre aéreo en El Paso por drones

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Respecto al

, Texas porde un, la presidentareiteró que todavíay añadió que lasni siquiera mencionan a México."Nosotros no tenemos, como lo dije ayer,. Eso pueden tener toda la certeza. Y en todo caso, ellos tienen que dar la explicación oficial, porque ni siquiera mencionan México tampoco en ninguno de sus comunicados. Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México, el caso del secretario de Transporte y después hubo distintas declaraciones", dijo.Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de febrero, explicó que la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi y elhicieron distintas declaraciones sobre el tema. Por lo que, la(SRE) preguntó al gobierno estadounidense y hasta ahora no hay respuesta."Y hasta ahora no hay una información oficial. Hubo una declaración de la fiscal (...) en el momento en que estaba en el Congreso. Hubo una publicación del secretario de Transporte también. Cuando desde lase les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta. No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en", explicó la mandataria.En la madrugada de este miércoles, la(FAA) anunció el, uno de los más importantes del sur de Estados Unidos, durante 10 días, por lo que todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde, sitio fronterizo con Ciudad Juárez.Ocho horas después, la FAA anunciaba que se suspendía el cierre y que ya no existía "amenaza para los". Sin embargo, no explicó en principio a qué obedeció la suspensión, pero el secretario estadounidense de Transporte,, aseguró en la red social X que la FAA y el Departamento de Guerra "reaccionaron rápidamente para hacer frente a unapertenecientes a un".El funcionario de Estados Unidos añadió que "la amenaza fue neutralizada y no existe ningún peligro para elen la región", por lo que se reabrió el espacio aéreo.Por su parte, la fiscal general Pam Bondi aludió al cierre temporal del espacio aéreo eny alegó que "mientras estamos sentados aquí, las noticias están reportando queestán siendo derribados por". Mientras que el alcalde de, Renard Johnson señaló que "estaha causadoen la comunidad".En rueda de prensa, el alcalde se quejó de quecon lasy que ese tipo de decisión "no había ocurrido desde el" de 2001, cuando ocurrieron los ataques yihadistas en la Unión Americana. El jefe de policía de, Pete Pacillas, reveló que la ciudad "" de ningunapor parte de los cárteles mexicanos.