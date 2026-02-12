Se unen Soledad y Pozos al Operativo "Convoy"

Desde la noche del miércoles, fuerzas federales, estatales y municipales de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, dieron inicio al dispositivo "Convoy", cuyo objetivo es mantener la paz social, prevenir hechos ilícitos y proteger el patrimonio e integridad de las familias.

La alcaldía soledense informó que con la fuerza operativa de agentes de la Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal, agentes y grupo motorizado de la Guardia Civil de Soledad y de Pozos, comenzó el trayecto de unidades por distintas colonias y comunidades.

"Este dispositivo está enmarcando en los esfuerzos por reforzar la prevención de delitos, fortalecer las estrategias de paz y seguridad y generar mayor confianza ciudadana", dice el comunicado.

