logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se unen Soledad y Pozos al Operativo "Convoy"

Este dispositivo está enmarcando en los esfuerzos por reforzar la prevención de delitos

Por Pulso Online

Febrero 12, 2026 11:07 a.m.
A
Se unen Soledad y Pozos al Operativo "Convoy"

Desde la noche del miércoles, fuerzas federales, estatales y municipales de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, dieron inicio al dispositivo "Convoy", cuyo objetivo es mantener la paz social, prevenir hechos ilícitos y proteger el patrimonio e integridad de las familias.

La alcaldía soledense informó que con la fuerza operativa de agentes de la Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal, agentes y grupo motorizado de la Guardia Civil de Soledad y de Pozos, comenzó el trayecto de unidades por distintas colonias y comunidades.

"Este dispositivo está enmarcando en los esfuerzos por reforzar la prevención de delitos, fortalecer las estrategias de paz y seguridad y generar mayor confianza ciudadana", dice el comunicado.  

LEA TAMBIÉN

"Sin ´Convoy´, bajan faltas administrativas"

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que hasta el momento el Gobierno del Estado no ha convocad...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se unen Soledad y Pozos al Operativo "Convoy"
Se unen Soledad y Pozos al Operativo "Convoy"

Se unen Soledad y Pozos al Operativo "Convoy"

SLP

Pulso Online

Este dispositivo está enmarcando en los esfuerzos por reforzar la prevención de delitos

Notifican aprehensión a pareja de mujer hallada en aljibe
Notifican aprehensión a pareja de mujer hallada en aljibe

Notifican aprehensión a pareja de mujer hallada en aljibe

SLP

Redacción

Busca la FGE imputar femicidio en contra de Luis Adrián "N"

Alcance en el bulevar México-Laredo deja solo daños materiales
Alcance en el bulevar México-Laredo deja solo daños materiales

Alcance en el bulevar México-Laredo deja solo daños materiales

SLP

Huasteca Hoy

Conductora de camioneta no guardó distancia y chocó contra un auto compacto; aseguradora cubre daños

Rapiña en volcadura de tráiler con cerveza en la carrtera ´57
Rapiña en volcadura de tráiler con cerveza en la carrtera ´57

Rapiña en volcadura de tráiler con cerveza en la carrtera ´57

SLP

Redacción

En cuestión de minutos, varias personas comenzaron a llevarse parte de la carga