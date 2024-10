Niega Sheinbaum haber forzado a Ifigenia a asistir a su toma

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que son "deleznables" los comentarios de la oposición de que ellos expusieron a Ifigenia Martínez para que le pusiera la banda presidencial el pasado 1 de octubre pese a su salud.

Antes, la mandataria indicó que es una tristeza que haya partido su compañera, la cual catálogo una mujer excepcional, sufragista, que luchó por el voto de las mexicanas y que falleció este sábado a los 94 años de edad.

"No sé ni cómo calificar. La verdad, no tengo palabra, pero es del deleznable esta idea de que nosotros sacamos a Ifigenia para que pudiera participar en el evento (del 1 de octubre), tuvieron que salir sus nietos a aclarar el tema" comentó en conferencia de prensa.

Reconoció que Ifigenia Martínez estaba delicada de salud de acuerdo a lo que le dijeron sus familiares, pero que les dijo que si no era necesario que fuera, "pues no queríamos exponerla".

Por lo anterior, Sheinbaum Pardo pidió a la oposición que "serenen" sus ánimos, y les dijo: "León cree que todos son de su condición".

"Pero ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de poder asistir el 1 de octubre. Entonces fue una decisión de ella, de asistir. Y la verdad es que pues ya que serenen sus ánimos, es increíble de verdad. Es este conservadurismo que llega a los niveles... ahora sí que 'el león cree que todos son de su condición'", dijo la Presidenta.

Señaló que, hoy no va a participar en el homenaje que hará la Cámara de Diputados a Ifigenia Martínez, "siempre nuestro pensamiento con ella y hasta siempre, porque es una mujer, ejemplo para muchas mujeres mexicanas, o para todas las mujeres mexicanas".

"Y este odio que hay, que se manifiesta en las redes, pues tradúzcanlo en amor. Dejen los odios ya a un lado".