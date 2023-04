Sheinbaum no descarta concierto de Bad Bunny en la CDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Bad Bunny, Manu Chao y Rosalía eran los artistas que sonaban previo al anuncio del mega concierto que se realizará en Ciudad de México el próximo 28 de abril en el Zócalo capitalino.

Si bien, esta semana la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que el mega concierto estará a cargo de la española Rosalía y su espectáculo Motomami, algunos espectadores se quedaron con ganas de ver a Bad Bunny cantando en el Zócalo.

Fue a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al reguetonero puertorriqueño actuar en uno de los conciertos masivos en el Zócalo, en diciembre de 2022, que los fans comenzaron a generarse expectativas.

Ello, luego del caos que se vivió durante los conciertos de Bad Bunny en Ciudad de México, en el que decenas de personas se quedaron sin concierto debido a problemas con boletos duplicados.

"Sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga" dijo López Obrador en 2022, aunque afirmó que no se le podría pagar por lo que tendría que ser una colaboración voluntaria.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto de dichas declaraciones en México.

Al ser cuestionada este miércoles sobre la polémica que se generó en torno a Rosalía, además de responder a las críticas, Sheinbaum Pardo aclaró que no descarta la posibilidad de que Bad Bunny acepte dar un concierto en el Zócalo de Ciudad de México.

"Hay que garantizar el derecho a la cultura y que todos tengan el derecho a ver a una de las artistas que hoy es más reconocida. Imagínense si hubiéramos traído a Bad Bunny, que todavía no cerramos la puerta".

Incluso insinuó que hay personas que han criticado el anuncio del concierto, pero ya han investigado si habrá "lugares especiales" ese día.

"Ya nos están pidiendo lugares especiales, de verás -no voy a dar los nombres-, pero ya están llamando ahí, a la oficina: "Oye, no tienes un lugar especial", algunos de los que andan allí criticando; "ahí cerquita", para ver de cerca este show tan importante", explicó.

Finalmente, la jefa de Gobierno dio a conocer que, sobre el concierto de Rosalía "va a ser todo muy transparente" y se está calculando exactamente cuánto va a ser.

"Hay una parte que es patrocinio, otra parte que es costo del Gobierno. Se está delimitando, porque hay una parte de producción, una parte que tiene que ver con el artista".

El concierto de Rosalía en Ciudad de México se realizará el próximo 28 de abril a partir de las 20:00 horas, dio a conocer la Secretaría de Cultura de Ciudad de México.