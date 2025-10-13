Sheinbaum no estará en Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó participar en la próxima Cumbre de las Américas en República Dominicana e indicó quién de la Secretaría de Relaciones Exteriores pudiera asistir en su representación.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo lamentó que se pudiera excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de esta Cumbre, a celebrarse en diciembre próximo.

"No, no voy a asistir. Es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir. Pero, en lo personal, primero, nunca estamos de acuerdo que se excluya en ningún país, o no estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país.

"Pero además, en la circunstancia actual, hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia (por las lluvias)", declaró la Mandataria federal.

