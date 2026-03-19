logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito en Convención Bancaria

Sheinbaum presentó proyectos energéticos con certidumbre para impulsar con apoyo bancario.

Por El Universal

Marzo 19, 2026 08:56 p.m.
A
Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito en Convención Bancaria

CANCÚN, QRoo, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- AL presidir la 89 Convención Bancaria bajo el lema "Innovando la banca, construyendo el futuro", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los banqueros que aumenten el crédito.

Sheinbaum pide aumentar crédito bancario para México

"Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado mucho, pero necesitamos que le dé todavía más", dijo.

La titular del Ejecutivo federal celebró el anuncio que se hizo en la convención del aumento del crédito de 38% del PIB al 45%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Proyectos energéticos y digitalización impulsados por banca

La presidenta planteó a los banqueros proyectos de su administración en el sector energético, donde dijo, hay certidumbre.

A través de la banca, dijo, podrán impulsarse programas de pagos digitales, para así avanzar en la digitalización del país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito en Convención Bancaria
Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito en Convención Bancaria

Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito en Convención Bancaria

SLP

El Universal

Sheinbaum presentó proyectos energéticos con certidumbre para impulsar con apoyo bancario.

El secretario de Hacienda destaca estabilidad de México ante volatilidad internacional
El secretario de Hacienda destaca estabilidad de México ante volatilidad internacional

El secretario de Hacienda destaca "estabilidad" de México ante "volatilidad internacional"

SLP

EFE

Reservas internacionales superan 250 mil millones de dólares, fortaleciendo la economía mexicana.

Sheinbaum reconoce falta de crecimiento económico en México
Sheinbaum reconoce falta de crecimiento económico en México

Sheinbaum reconoce falta de crecimiento económico en México

SLP

EFE

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó en la Convención Bancaria la necesidad de un crecimiento económico compartido.

Detienen y liberan a la hija de El Mayo en Sinaloa
Detienen y liberan a la hija de El Mayo en Sinaloa

Detienen y liberan a la hija de "El Mayo" en Sinaloa

SLP

El Universal

Mónica Zambada Niebla fue liberada tras comprobar que no tiene relación con actividades delictivas ni órdenes legales.