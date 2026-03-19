Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito en Convención Bancaria
Sheinbaum presentó proyectos energéticos con certidumbre para impulsar con apoyo bancario.
CANCÚN, QRoo, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- AL presidir la 89 Convención Bancaria bajo el lema "Innovando la banca, construyendo el futuro", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los banqueros que aumenten el crédito.
Sheinbaum pide aumentar crédito bancario para México
"Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado mucho, pero necesitamos que le dé todavía más", dijo.
La titular del Ejecutivo federal celebró el anuncio que se hizo en la convención del aumento del crédito de 38% del PIB al 45%.
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Proyectos energéticos y digitalización impulsados por banca
La presidenta planteó a los banqueros proyectos de su administración en el sector energético, donde dijo, hay certidumbre.
A través de la banca, dijo, podrán impulsarse programas de pagos digitales, para así avanzar en la digitalización del país.
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