Sheinbaum pide no politizar el colapso en L12

Ciudad de México.- Luego de que Senadores, Diputados del Congreso local y federal, de los partidos de oposición, han pedido que se remueva a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al canciller, Marcelo Ebrard, por el colapso del Metro del pasado 3 de mayo, la mandataria local llamó a no politizar el incidente.

"Aquí no debe ni politizarse ni hacerse electoral este trágico incidente de la Línea 12 del Metro, lo que sí debe solicitarse y nosotros estamos comprometidos con ello y por eso esta contratación de esta empresa internacional y sabemos que la Fiscalía General de Justicia va a hacer un trabajo sustentado en la evidencia científica, sustentado en la técnica, para conocer las causas y la causa raíz de este trágico incidente. Es el compromiso con la verdad y la justicia", dijo.

Asimismo, expuso que no debe entrar ningún asunto de "politiquería ni hacerse un asunto electoral" y en caso de que en el Congreso y en el Senado se busque hacer un comité para investigar el caso, les corresponderá a ellos; no obstante, aseguró que el gobierno capitalino realizará una investigación justa, transparente, que se llegue a la verdad y que, en todo caso, en su momento, se sancione a los responsables.

"Siempre nosotros estamos comprometidos con la justicia y con la verdad, por encima de todo, ése es, como lo hemos hecho en nuestra vida y como servidores públicos, y en este caso es igual".

"No voy a meterme"

El exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no va a meterse a la "efervescencia política" que hay tras el colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrido la semana pasada, lo que dejó 26 personas muertas.

En una breve conferencia de prensa, el ahora senador dijo: "Veo una efervescencia política. No voy a meterme... por eso hoy no he señalado ningún nombre, ni he señalado ninguna culpa de nadie porque no me corresponde".

Además, Mancera reiteró que esperará al resultado que arrojen los peritajes que se realicen en la Línea Dorada.

Cabe recordar que la Línea 12 fue inaugurada inconclusa el 30 de Octubre de 2012 (Mancera asistió a la inauguración como jefe de gobierno electo), en la recta final de la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno del Distrito Federal; y la entrega final de las obras se realizó el 8 de julio de 2013, tras 8 meses de revisión de las obras que el entonces director del STC Metro, Joel Ortega "recibió sin objeciones y de total conformidad".

No obstante, tras recibir un peritaje de expertos, Mancera ordenó en marzo de 2014 el cierre de 11 estaciones del tramo elevado y superficial de la línea, pues el peritaje indicaba que había peligro en el funcionamiento del metro por el "desgaste prematuro de rieles y llantas de los trenes".

Las 11 estaciones estuvieron cerradas 11 meses, tras los que se realizaron trabajos de rehabilitación y corrección en vías y durmientes por el uso inadecuado de un sistema de fricción en lugar del tradicional sistema utilizado en la Ciudad. Las estaciones fueron reabiertas a los usuarios en noviembre de 2015.