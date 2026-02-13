"El señor de los Buques" se ampara contra detención

Un juez federal admitió una demanda de amparo de Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques" o "Roberto Brown", acusado de encabezar una red de huachicol fiscal que operó en los estados de Baja California, Sonora y Tamaulipas.

Desde septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) busca al empresario regiomontano para cumplimentarle una orden de aprehensión por su presunta implicación en el caso de los 8 millones de litros de combustible asegurados en un predio de Ensenada, Baja California, en marzo del año pasado.

Blanco Cantú, prófugo de la justicia, solicitó el martes al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, la protección de la justicia federal contra "la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos, tormento físico y psicológico, desaparición forzada de personas con motivo de la ejecución de una orden de aprehensión y detención".

El mencionado Juzgado admitió a trámite la demanda y a su vez declinó competencia al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, que convalidó la admisión de la demanda sin pronunciarse aún sobre la suspensión de los actos reclamados.

"El Señor de los Buques" o "Roberto Brown" reclamó actos a un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez y otras autoridades.

Sin embargo, desde septiembre de 2025, Sergio Adolfo Peniche Quintal, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Ensenada, Baja California, libró una orden de aprehensión en su contra el regiomontano y varios de sus operadores por transportar y almacenar huachicol fiscal, a través de las empresas "Mefra Fletes", "Autolíneas Roca" y "Cristian Noé Amaya Olvera AMOL", involucradas en el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas.

Derivado de investigaciones, la FGR detectó que Roberto Blanco Cantú y sus socios José René Tijerina Mendoza, Anuar González Hemadi y José Isabel Murguía Santiago, este último hermano del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, preso por el caso del rancho Izaguirre, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operan la empresa "Metra Fletes", creada en 2015 en Guadalajara, Jalisco.

En el predio de Ensenada se localizaron 10 tractocamiones y 17 pipas de la empresa "Autolíneas Roca", así como 8 tractocamiones y 24 pipas de "Mefra fletes, S.A. DE C.V.", además de 2 tractocamiones y 6 pipas de la compañía "Cristian Noé Amaya Olvera AMOL", que descargaron el combustible que ingresó de contrabando al puerto proveniente de Texas, Estados Unidos.

Roberto Blanco Cantú, alias "El Señor de los Buques" y "Roberto Brown", nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y después se fue a vivir a Texas, Estados Unidos, país del que tiene la nacionalidad.

Es hermano de Rigoberto Blanco Cantú, alias "Rigoberto Brown", quien junto con Marco Antonio Medina, fueron señalados por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de trabajar bajo las órdenes de Carlos Fabián Martínez, alias "El Cuate", identificado como yerno del capo Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y fundador de "Los Zetas".