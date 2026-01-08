logo pulso
Sheinbaum prepara exposición "a detalle" del caso García Luna

Genaro García Luna, conocido por su papel en la guerra contra el narco durante el gobierno de Calderón, ahora se encuentra preso en EE. UU.

Por El Universal

Enero 08, 2026 01:12 p.m.
A
Sheinbaum prepara exposición a detalle del caso García Luna

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- "Lo preparamos para alguna mañanera", respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre una exposición del caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno panista de Felipe Calderón y ahora preso en Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo también destacó las recientes detenciones de personajes ligados con García Luna.

"Lo más conocido de García Luna es el periodo de Calderón, donde fue secretario de Seguridad Pública. Lo conocemos de esa época como que coordinó todas las labores relacionadas con lo que Calderón 'llamó la guerra contra el narco'. Tiempo después fue detenido en Estados Unidos y ahora está sentenciado por sus vínculos con los grupos delictivos.

"Es decir, Calderón puso en manos de un delincuente la famosa guerra contra el narco", mencionó.

"Hay que pedirle a Ulises Lara o a la propia fiscal que puedan dar más información de esto y nosotros preparamos ya un trabajo para una mañanera para poder explicar con todo detalle", añadió.

Sobre las denuncias contra el diputado de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, evitó emitir una opinión: "Lo tendría que decir, no sé si es la Fiscalía del estado o la Fiscalía de la República".

Relacionado sobre el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, la mandataria federal dijo que la Fiscalía General de la República tendrá que informar porque "tiene varios amparos" del "viejo Poder Judicial".

