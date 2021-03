Sheinbaum presenta Mujeres SOS, para atender violencia de género

El Gobierno de la Ciudad de México presentó la estrategia Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta por ti, la cual tiene el objetivo de combatir la violencia de género con mecanismos de prevención, detección del riesgo y canalización a los servicios especializados esto por medio de trabajo territorial casa por casa de diversas colonias.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que la estrategia comenzará hoy y el objetivo es atender la violencia que sucede en casa ya que recordó que el 70% de las violaciones ocurren dentro del núcleo familiar.

"No saben que esta agresión que están viviendo es castigada por la ley y que tienen un gobierno y una fiscalía que está con ellas, que sepan que pueden romper estas cadenas de violencia. La lucha feminista es parte de una lucha de transformación del país, tiene contenido y contexto, no es la lucha de las mujeres per se".

En tanto, la secretaria de las Mujeres, Ingrid A. Gómez Saracíbar, dijo que "en el centro ponemos el trabajo territorial con visitas casa por casa informando a las mujeres y entregándoles la cartilla de derechos detectando posibles riesgos y acompañando para su canalización, queremos que las mujeres no se sientan solas por ellas y por ello vamos a ir a tocar a sus puertas", dijo

Agregó que las 232 promotoras de la Red Mujeres en Alerta, son vecinas de cada zona asignada, y estarán identificadas al recorrer este año 170 colonias donde persisten índices de violencia altos sobre todo en el ámbito familiar.

En los casos de violencia de niñas y adolescentes estarán en coordinación Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mientras que con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el tema de procuración de justicia.

La estrategia está constituida por tres ejes que es una red de mujeres promotoras de derechos humanos, visitas casa por casa para informar y detectar en caso de violencia familiar y sexual y núcleos solidarios en cada comunidad. Habrá diversas instituciones para ser una ruta de atención.

Durante la presentación, la directora de Intervención Territorial en la Secretaría de las Mujeres, Guadalupe Jardón Solís, mencionó que Estrategia Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta por ti nació a partir de toda la problemática sobre la violencia contra las mujeres que ha ido "detonándose" no solo en la Ciudad de México sino todo el país.

Detalló que entre el 2019 y 2020 hubo un incremento del 5.4% de denuncias por violencia familiar, en el mismo periodo, también se incrementó en 7% las llamadas al 911 por el mismo delito.