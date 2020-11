Sheinbaum prevé disminución de positividad de Covid

Pese a que con las pruebas rápidas de antígeno aumentará el número de casos positivos Covid-19 en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que se espera que haya una disminución en la positividad de este virus.

"En términos numéricos, sí: habrá más positivos. En términos de porcentaje de positividad, probablemente no; inclusive hasta podría disminuir", previó Sheinbaum.

Explicó que el objetivo es identificar pacientes positivos. Explicó que había dos estrategias a tomar: una, la del aislamiento total para que todos se queden en casa y así haya menos contagios, pero que tiene un impacto económico fuerte; la otra, identificar los casos positivos para aislar sólo a los casos positivos, aplicarles las medidas preventivas como el cubrebocas, la sana distancia y cuidar la atención hospitalaria, que es fundamental.

"En esta identificación de positivos, pues mientras más pruebas hagas, en particular estas pruebas que están en poco tiempo, más posibilidad tienes de aislar a las personas positivas, para que se les dé atención medica y al mismo tiempo, no sigan contagiando", comentó.

Destacó que actualmente, el rango de porcentaje de positividad en la capital del país está entre el 25 y 30%.

La Secretaría de Salud capitalina, informó que el viernes, primer día de la implementación de las pruebas rápidas de antígeno, se detectaron 410 casos positivos a Covid-19 de las dos mil 747 que realizaron.