Sheinbaum propone abrir cuentas bancarias sin registro ante SHCP

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

dijo que su administración tiene el objetivo de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, con la finalidad de que se utilice menos el efectivo, y los pagos se realicen a través de los teléfonos celulares.Para ello, una de las propuestas consiste en permitir lasin la necesidad de que el titular se registre ante lay Crédito Público (SHCP)."¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, que se pueda abrir una cuenta bancaria sin necesidad de registrarte ante Hacienda, para formalizar la economía, esto se ha hecho en muchos lugares del mundo, de tal manera que la gente que no tiene su RFC pueda, no utilice el efectivo, sino que pueda primero bancarizarse y ya después formalizarse a través de distintos esquemas, esas son las llamadas, en eso se está trabajando", expresó.Explicó que otra meta es que este año, los pagos en las casetas de cobro y en lasse realicen a través de, y se deje de utilizar el efectivo."Nuestro objetivo también es que este año, las casetas se paguen de manera electrónica, sin efectivo, y también las, hacia", refirió en conferencia de prensa.