Sheinbaum propone eliminar oficios para ahorrar papel y recursos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México,

, planteó la eliminación de los

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tradicionales dentro de la administración pública como parte de unaque busca agilizar procesos y generar ahorros en papel, recursos económicos y reducir el impacto ambiental.La mandataria explicó que los—documentos utilizados para dejar constancia deentre dependencias— forman parte de unaque vuelve más lentos los procesos gubernamentales."Eso hace muy burocrático los procesos dentro del", señaló, al relatar que incluso para resolver diferencias entre áreas se recurre a revisar estos documentos.En ese sentido, Sheinbaum Pardo indicó que uno de sus objetivos es migrar hacia unen el que todas lasse realicen mediante"Que todo sea digital, que todas las comunicaciones sean digitales y de manera", afirmó.La presidenta destacó que esta tarea ha sido encomendada a la, donde un equipo de alrededor dedesarrolla soluciones tecnológicas, muchas de ellas basadas en, para mejorar los procesos internos delsin depender de licencias de empresas privadas.Añadió que esta transformación no solo permitiría eliminar el uso de papel, sino también dejar un precedente paraen materia de