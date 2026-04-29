Sheinbaum recibe invitación de Felipe VI para Cumbre Iberoamericana

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, informó que, al reunirse en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le entregó la invitación del rey Felipe VI a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, a celebrarse en noviembre.

Detalles del encuentro y relaciones bilaterales

Al asistir a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a un encuentro con el canciller Roberto Velasco, Albares destacó la "buena salud" de las relaciones bilaterales.

"Vuelvo a México para constatar que nuestras relaciones son intensas, diversificadas y fructíferas", dijo.

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"También nos interesa colaborar con México en temas candentes. Puede ser la muy preocupante situación humanitaria en Cuba, donde toda respuesta debe respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

"O en Venezuela, donde queremos una transición democrática, inclusiva y siempre liderada por los propios venezolanos", agregó.

El ministro reafirmó las buenas relaciones con un país que para España "es un hermano" y con quien tiene intereses, "pero sobre todo valores comunes".

Albares agradeció a la mandataria federal su presencia en Barcelona en el encuentro de gobiernos progresistas y destacó los lazos económicos y culturales, "pero sobre todo humanos".

Añadió que México y España tienen una visión compartida para encontrar, ante las incertidumbres, soluciones globales a los desafíos como la movilidad humana, la criminalidad y el desarrollo sostenible, entre otros.

Además, destacó el Acuerdo Global Modernizado de nuestro país con la Unión Europea que, dijo, "va a mandar un mensaje político fuerte" de que Europa está a favor de un orden comercial basado en reglas.

"Y que Europa está junto al lado de México", pronunció.

Contexto histórico y diplomático

En medio de una relación bilateral marcada por tensiones históricas, el ministro de Asuntos Exteriores de España acudió a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, contó también con la presencia del canciller y de Lázaro Cárdenas Batel, en un contexto en el que México ha insistido en que el gobierno español ofrezca una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista.

Dicha petición, impulsada desde el sexenio anterior, ha sido rechazada por autoridades españolas, lo que ha generado momentos de tensión diplomática entre ambos países.

No obstante, la reunión se interpretó como un esfuerzo por mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación.

Al término del encuentro, Albares se retiró junto con su comitiva hacia las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde continuó con su agenda oficial en territorio mexicano.