Sheinbaum reconoce falta de crecimiento económico en México
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó en la Convención Bancaria la necesidad de un crecimiento económico compartido.
Cancún (México), 19 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este jueves que a la economía del país norteamericano le hace falta impulsar el crecimiento, por lo que instó a la banca a que aumente el crédito, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Sheinbaum reconoce necesidad de crecimiento económico en México
"Nos falta crecer", indicó Sheinbaum en su intervención en la Convención Bancaria, que se celebra en Cancún (sureste de México), el principal foro económico del país, aunque remarcó que debe ser un crecimiento "compartido".
Contexto económico y expectativas para México
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En 2025, México, la segunda mayor economía de América Latina, registró una tasa de crecimiento de apenas el 0.8 %, y para este año los analistas esperan un 1.5 %.
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