Sheinbaum reconoce labor de las Fuerzas Armadas en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una visita a la Base Aérea Militar, al Centro Nacional de Adiestramiento y al criadero de ganado ubicados en el Campo Militar de Santa Gertrudis, en el estado de Chihuahua, donde destacó la entrega y el compromiso de las Fuerzas Armadas con el país.

Durante el recorrido, la mandataria federal estuvo acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y convivió con las familias de las y los elementos militares que residen en esta región, a quienes expresó su reconocimiento por el papel fundamental que desempeñan en la vida institucional y social de México.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo subrayó que las Fuerzas Armadas están integradas por "hombres y mujeres valientes, quienes entregan su esfuerzo, su honor y su vida por amor al pueblo y a la patria", y afirmó que representan un orgullo para México.

La presidenta resaltó que el trabajo cotidiano del Ejército y la Fuerza Aérea es clave para la defensa y el fortalecimiento del país, reiterando su reconocimiento a la labor que realizan en distintas regiones del territorio nacional.

Este sábado, la mandataria federal continuará su agenda en la sierra Tarahumara, con una visita programada al municipio de Guadalupe y Calvo.