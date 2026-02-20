logo pulso
Nacional

Sheinbaum reconoce rezago en identificación de restos

Segob y Comisión Nacional de Búsqueda consolidan acciones con colectivos y familias

Por El Universal

Febrero 20, 2026 02:32 p.m.
A
Claudia Sheinbaum / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum / Foto: El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el país debe fortalecer los registros forenses y avanzar en la identificación genética de restos humanos ante el rezago que existe en la identificación de personas desaparecidas, una tarea que, subrayó, corresponde tanto a los estados como a la Federación.

Acciones de la autoridad

Durante su conferencia, la mandataria explicó que, cuando se localizan sitios con cuerpos no identificados, "los primeros que entran es la fiscalía estatal y las comisiones de búsqueda de los estados", por lo que enfatizó la necesidad de coordinación entre autoridades locales y federales.

En ese contexto, detalló que la nueva legislación en la materia contempla el fortalecimiento del Registro Nacional Forense y la actualización de bases de datos, particularmente en lugares donde hay personas no identificadas.

"El objetivo es fortalecer esta situación a través de identificaciones genéticas y del fortalecimiento de los registros de personas no identificadas que ya fallecieron", señaló.

La titular del Ejecutivo recordó casos ocurridos cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde familias localizaron a sus seres queridos en fosas comunes años después de haberlos reportado como desaparecidos. Relató incluso el caso de una persona que falleció por atropellamiento y cuyo cuerpo no fue identificado sino hasta cuatro años después, tras una revisión forense.

Desapariciones aumentan 213% en una década: México Evalúa

Entre 2015 y 2025, México pasó de 4 mil 114 a 12 mil 872 personas no localizadas

"Es obligación actualizar todos los registros forenses y poder tener una identificación incluso genética. El país tiene necesariamente que avanzar en ello", sostuvo, al señalar que muchos registros aún no están digitalizados.

Sheinbaum puntualizó que, dependiendo de la entidad, los Servicios Médicos Forenses (Semefo) pueden estar adscritos a fiscalías o a tribunales de justicia, por lo que insistió en el trabajo conjunto para lograr la identificación de restos que en muchos casos sólo aparecen en registros físicos.

"No solamente por la situación de desaparecidos, sino porque es una obligación hacerlo", dijo.

¿Qué declararon autoridades sobre coordinación?

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se han consolidado acciones junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y colectivos de familiares en todo el país.

Indicó que entre las medidas se encuentra la implementación de una alerta nacional de búsqueda y el fortalecimiento de las carpetas de investigación para que las indagatorias sean "serias y precisas, no solamente que se quede en el reporte".

La funcionaria destacó que el cambio de fondo parte de las reformas legales recientes, así como de la construcción conjunta de protocolos y reglamentos con organizaciones y colectivos de víctimas. "Estamos en toda la disposición y como es nuestra obligación de trabajar con las familias", expresó.

Añadió que próximamente se presentarán avances y nuevos métodos de investigación, y que el trabajo se realiza de manera coordinada con la fiscal Ernestina Godoy y la nueva comisionada nacional de búsqueda, bajo las nuevas directrices establecidas.

