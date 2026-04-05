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Sheinbaum reporta 164 mil pasajeros en AIFA durante Semana Santa

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a críticas mostrando imágenes del AIFA con vuelos llenos y alta ocupación.

Por El Universal

Abril 05, 2026 09:39 p.m.
A
Sheinbaum reporta 164 mil pasajeros en AIFA durante Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tuvo en esta Semana Santa, 164 mil pasajeros en mil 233 vuelos.

Sheinbaum responde a críticas sobre afluencia en AIFA

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo respondió a quienes criticaron las imágenes que compartió en días pasados de un AIFA abarrotado.

"Aunque a algunos no les guste, el AIFA tuvo, de lunes a domingo de Semana Santa, 164 mil 525 pasajeros en 1,233 vuelos", escribió al compartir imágenes de este domingo.

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Operación y ocupación de vuelos en Semana Santa 2026

Como parte de la Semana Santa 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió el viernes imágenes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles abarrotado de personas viajeras.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo indicó que los vuelos están "al 100" a todos los destinos.

"Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos", escribió la Mandataria federal.

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