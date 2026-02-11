Sheinbaum reporta problemas en producción vacuna Patria

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Luego de que firmó un acuerdo entre la

, Liomont y la farmacéutica Moderna para establecer la producción deen México, la presidentacomentó que latuvo "algunos problemas" para su producción.En sude este miércoles 11 de febrero en, Sheinbaum Pardo destacó que hay un número de vacunas que se va a comprar a Moderna y otro a "otras empresas"."Y también está el tema del desarrollo de Patria que tuvo algunos problemas para su producción, entonces se está revisando eso, pero no es exclusivo para Moderna", dijo la titular del Ejecutivo federal.A pesar de que desde febrero de 2021 el entonces presidenteprometió que México tendría lapara combatir la pandemia de Covid-19, que sería producida por el Conahcyt al mando de María Elena Álvarez-Buylla, hasta octubre del año pasado no contaba con registro ante la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris)., secretario de Salud, incluso reconoció que la vacuna contra el coronavirus trataba de pasar las pruebas necesarias ante la Cofepris.