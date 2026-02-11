Sheinbaum reporta problemas en producción vacuna Patria
El acuerdo con Moderna busca fortalecer la producción de vacunas ARN mensajero en el país.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Luego de que firmó un acuerdo entre laSecretaría de Salud , Birmex
, Liomont y la farmacéutica Moderna para establecer la producción de vacunas de ARN mensajero en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la vacuna Patria tuvo "algunos problemas" para su producción.
En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que hay un número de vacunas que se va a comprar a Moderna y otro a "otras empresas".
"Y también está el tema del desarrollo de Patria que tuvo algunos problemas para su producción, entonces se está revisando eso, pero no es exclusivo para Moderna", dijo la titular del Ejecutivo federal.
A pesar de que desde febrero de 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México tendría la vacuna Patria para combatir la pandemia de Covid-19, que sería producida por el Conahcyt al mando de María Elena Álvarez-Buylla, hasta octubre del año pasado no contaba con registro ante la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).
David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, incluso reconoció que la vacuna contra el coronavirus trataba de pasar las pruebas necesarias ante la Cofepris.
