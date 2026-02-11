México envía 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que las más de 800 toneladas de ayuda humanitaria que México envió a Cuba, en dos buques, llegarán mañana a la isla.

En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo adelantó que se prepara otro cargamento de ayuda humanitaria: "Regresa el barco y se va a hacer un segundo envío, y así se va a estar enviando".

"Sé que hay grupos de la sociedad que están organizándose para juntar víveres, y si lo pueden entregar, también se enviará", comentó. Apuntó que su gobierno dará un enlace con organizaciones que lanzaron una campaña para la colecta de víveres.

Ante el desabasto de combustible en la isla, la titular del Ejecutivo federal aclaró que los vuelos mexicanos hacia Cuba no se han suspendido: "Ellos cargan su turbosina aquí en el país, eso es importante que se conozca".

- Cubanos en México convocan a acopio de víveres

Después de que el gobierno de México envió el pasado domingo dos busques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, cubanos en nuestro país convocaron a una campaña de acopio de medicamentos y comida.

Apelando a la "solidaridad", "fraternidad" y "hermandad" de las personas mexicanas, el Colectivo de Solidaridad Militante "Va por Cuba" y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí AC, pidieron participar en una campaña de acopio en el Zócalo de la Ciudad de México "para demostrar que Cuba no está sola".

"Para demostrar la inquebrantable amistad entre nuestros pueblos", indicaron que del 14 al 22 de febrero, de las 11:00 a 18:00 horas, se estarán recibiendo alimentos como leche en polvo, aceite, arroz, frijoles, lentejas, azúcar, atún en lata o sobre, sardinas, espagueti y otros.

También material quirúrgico y medicamentos como insulina, jeringuillas del número 3 y 5, Prednisona de 20 miligramos, antipiréticos, metamizol sódico, complejo B, diclofenaco de 100 miligramos, paracetamol, difenhidramina en tabletas, set de infusión con aguja, entre otros.

Los grupos convocantes acusaron que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba lleva más de 60 años y su "objetivo es claro: asfixiar".

Denunciaron también el amago del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.

"Este no es un acto de caridad. Es reciprocidad. Es reconocer que la lucha de un pueblo contra el imperio es también nuestra lucha frente a las fuerzas fascistas del imperio por imponer su hegemonía y dominar a Nuestra América. Lo que el bloqueo niega, la solidaridad lo entrega", expresaron.