MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Sheinbaum reporta reducción de 44% en homicidios dolosos

La presidenta afirmó que febrero registró el nivel más bajo en al menos 10 años

Por El Universal

Marzo 10, 2026 08:42 a.m.
Sheinbaum reporta reducción de 44% en homicidios dolosos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que de septiembre de 2024 -fecha en que inició su gobierno-, a febrero de este año, ha habido una reducción del 44% en homicidios dolosos, lo que significa 38 homicidios diarios menos.

La mandataria federal destacó que en el delito del homicidio doloso hay una reducción continua mes con mes, y este febrero, indicó, es el mes más bajo de por lo menos en 10 años.

Al inicio de su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que lo más importante en materia de seguridad es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto.

"La reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44%. Es una reducción continua mes con mes, y febrero es el mes más bajo de por lo menos en 10 años.

"Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad y lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto", expresó la Presidenta.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que ocho entidades concentraron poco más del 50% del total de homicidios dolosos del país.

En primer lugar estuvo Guanajuato, que representó el 9.4% del total de homicidios a nivel nacional; seguido por Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México, y Oaxaca.

SLP

El Universal

La presidenta afirmó que febrero registró el nivel más bajo en al menos 10 años

SLP

El Universal

El presunto líder de la facción Metros es señalado por ataques con drones y bloqueos carreteros

SLP

El Universal

El ataque ocurrió durante un recorrido de vigilancia en Miguel Alemán; un presunto agresor fue detenido

SLP

El Universal

Las víctimas, de 7 y 13 años, fueron halladas sin vida en la casa de su tío; Fiscalía de Chiapas abrió investigación