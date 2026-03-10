Sheinbaum reporta reducción de 44% en homicidios dolosos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que de septiembre de 2024 -fecha en que inició su gobierno-, a febrero de este año, ha habido una reducción del 44% en homicidios dolosos, lo que significa 38 homicidios diarios menos.

La mandataria federal destacó que en el delito del homicidio doloso hay una reducción continua mes con mes, y este febrero, indicó, es el mes más bajo de por lo menos en 10 años.

Al inicio de su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que lo más importante en materia de seguridad es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto.

"La reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44%. Es una reducción continua mes con mes, y febrero es el mes más bajo de por lo menos en 10 años.

"Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad y lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto", expresó la Presidenta.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que ocho entidades concentraron poco más del 50% del total de homicidios dolosos del país.

En primer lugar estuvo Guanajuato, que representó el 9.4% del total de homicidios a nivel nacional; seguido por Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México, y Oaxaca.