Sheinbaum resalta detención de exsubsecretario de Finanzas capitalino

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no será tapadera de nadie, en referencia a la detención de Hedilberto "N", exsubsecretario de Finanzas capitalino, acusado de desfalco de recursos.

En entrevista en Tláhuac, Sheinbaum Pardo aseguró que ese personaje es uno de una serie de exfuncionarios de esa y otras dependencias que son parte de las carpetas de investigación abiertas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local.

"Como yo lo he dicho, no vamos a ser tapadera de nadie, me da gusto que la Procuraduría siga avanzando en las investigaciones y que vaya dando resultados porque se cometieron muchas irregularidades", expuso.

La mandataria capitalina afirmó que el arresto del exfuncionario de la Secretaría de Finanzas fue producto de una investigación seria de la procuraduría local que ha llevado a otros exservidores públicos más a la cárcel.

Explicó que en cuanto se encontraron indicios de delitos de tipo penal, la Secretaría de la Contraloría presentó ante la PGJ la denuncia correspondiente y también hizo sus propias revisiones de tipo administrativo.

"Nos da gusto pues porque se hacen carpetas de investigación muy serias donde hay investigación sustentada y en este caso hay ya varios funcionarios de la ex Secretaría de Finanzas que están presos", dijo.

Hedilberto "N" fue capturado por elementos de la PGJ acusado de desvío de más de tres millones de pesos, y fue trasladado al Reclusorio Sur.