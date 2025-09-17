Sheinbaum revira a Zedillo: “¿Cómo puede hablar de democracia?”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió con dureza al expresidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León, quien aseguró en una entrevista con el medio español The Objective que Andrés Manuel López Obrador y ella “destruyeron la democracia mexicana”.

“Otra vez Zedillo salió a decir que se acabó la democracia en México”, ironizó la mandataria, quien recordó episodios polémicos del sexenio zedillista, como el pacto con Estados Unidos para abrir la alternancia presidencial al PAN en el año 2000, el rescate bancario del Fobaproa y la imposición de ministros en la Suprema Corte.

Ernesto Zedillo durante su mandato presidencial en los años noventa.

Sheinbaum subrayó que el propio Francisco Labastida, candidato presidencial del PRI en 2000, reconoció en sus memorias que Zedillo pactó con Washington para abrir la alternancia que terminó con el triunfo de Vicente Fox.

“¿Cómo puede este personaje hablar de democracia cuando rescató de manera muy corrupta, con el Fobaproa, a bancos y empresarios sin transparencia, y a los deudores los dejó en la calle? ¿Qué tan democrático es eso?”, cuestionó.

La mandataria también contrastó el modelo actual de elección popular de jueces, magistrados y ministros, con la reforma impulsada por Zedillo en 1994, mediante la cual cesó a 26 ministros y conformó una nueva Corte de 11 integrantes a partir de ternas enviadas por él mismo.

“Él decide acabar con la Corte que estaba antes y nombrar a los nuevos ministros. Porque él mandó las ternas y el Senado las aprobó, pero a petición de él. O sea, él decide quién iba a ser la Corte”, recalcó.

Finalmente, Sheinbaum consideró que las declaraciones del exmandatario forman parte de un intento desesperado por atacar a López Obrador y a su gobierno, el cual —afirmó— logró que más de 13.5 millones de mexicanos salieran de la pobreza.