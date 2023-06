Sheinbaum se registrará el viernes para buscar candidatura de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL). - La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se va a registrar este viernes, tras haber dejado su cargo, para participar en el proceso interno de Morena para conseguir la candidatura presidencial para el 2024.

"Me registro la tarde del viernes, estoy por darle la hora al presidente (de Morena), Mario Delgado, me está insistiendo que le dé la hora, me registro en la tarde. La verdad estos días, ustedes lo han visto, he estado en obras, muy concentrada hablando con todo el equipo, y nos vamos con cara de triunfo", destacó.

Sheinbaum Pardo mencionó que, sigue definiendo la agenda que tendrá durante sus recorridos en el país, y aunque ya tiene definido el lugar donde comenzará no lo mencionó.

A pregunta expresa sobre que Yeidckol Polevskin pidió licencia como senadora para participar en el proceso de Morena, Sheinbaum respondió que ya están definidas las reglas.

"No, ya lo dijo el presidente del partido, además ya lleva mucho tiempo esto, ya lo dijo ayer el presidente del partido de lo que se votó en el consejo es lo que se votó en el consejo".

Al final de la conferencia dónde anunció que Martí Batres, actual secretario de Gobierno, se queda al frente de la administración local si lo aprueba el Congreso local, se le pregunto en diversas ocasiones sobre cómo va a financiar sus recorridos en el país, sin embargo, se limitó que habrá tiempo para hablar del tema.