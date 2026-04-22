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Sheinbaum se reúne con Alto Comisionado de la ONU en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum y Volker Türk acordaron vías de colaboración para promover derechos humanos en México.

Por El Universal

Abril 22, 2026 07:54 p.m.
A
Sheinbaum se reúne con Alto Comisionado de la ONU en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en el encuentro que tuvo este miércoles con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se acordaron vías de colaboración.

Reunión de alto nivel para derechos humanos

En un mensaje en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo aseguró que fue "una muy buena conversación".

"El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común", destacó.

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En el encuentro también estuvieron Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado; y Allegra Baiocchi, coordinadora Residente de la ONU en México.

Participación de funcionarios mexicanos en la reunión

El canciller Roberto Velasco; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, acompañaron a la titular del Ejecutivo federal.

Cerca de las 09:32 horas de este 22 de abril llegó a Palacio Nacional el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

A su llegada al recinto histórico, Türk fue recibido por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Momentos después arribó el secretario de Relaciones Exteriores y el subsecretario de Derechos Humanos.

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