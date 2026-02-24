Sheinbaum se reúne con Morena, PT y Verde en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Tras el aplazamiento de un día más de la presentación de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá la tarde de este martes con coordinadores parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.

También estarán los integrantes de la Comisión Presidencial, entre ellos: Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la comisión; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República.

Expectativas y acuerdos en la reunión

A su llegada a Palacio Nacional, Ramírez Cuevas declaró que este día se espera que se llegue a un acuerdo con Partido Verde y Partido del Trabajo, al ser cuestionado sobre en qué se está atorando la propuesta.

Por su parte, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que "no actuamos como entes aislados sino en razón de congruencia y a lo que a la población le interesa, si a la población le interesa", incluso si se trata reducción de gastos y reducción de plurinacionales.

A la sede del Poder Ejecutivo Federal, también llegó Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de diputados del Partido del Trabajo.

Postura del Partido Verde y llegada de coordinadores

Partido Verde esperará que la reforma sea pública para dar a conocer su postura

A su llegada, Carlos Puente, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, aseguró que su partido esperará que la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum sea pública para emitir una postura, en tanto, le reconocen "la altura de una Jefa de Estado" al reconocerlos para no enviar la iniciativa hasta haberlos enterado como alianza.

"Por ahora no queremos adelantar en supuestos hasta no conocer el texto final. Dijeron que le harían cambios, no tenemos el texto final y definitivo. No tenemos contrapropuesta", dijo.

Señaló que "lo importante es que nuestra alianza, la alianza Morena, PT y Verde está más fuerte que nunca, no hay y no habrá fractura. Vamos por la mayoría en la Cámara de Diputados en 2027".

Asimismo, hacia las 16:00 horas también llegó Ignacio Mier Velasco, coordinador de los senadores de Morena, quien afirmó que dará declaraciones al salir.

Arranca cónclave de la alianza Morena, PT y PVEM para ultimar detalles de la reforma electoral

Poco después de las 16 horas de este martes inició la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los líderes de los partidos que la llevaron al poder: Morena, PT y PVEM, para delimitar los detalles de la reforma electoral que presentará este miércoles la mandataria.

La última en llegar a la reunión fue la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, quienes no dieron declaraciones.

Hasta el momento, se encuentran dentro de Palacio Nacional Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT); el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal; el coordinador del Partido Verde, Carlos Puente; y del PT, Reginaldo Sandoval.