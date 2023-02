Sheinbaum sugiere a oradores en marcha del INE hablar de García Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Tras la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que es bueno que haya sido avalado, pero considero que mejor hubiera sido una reforma constitucional para que los consejeros del INE y magistrados puedan ser electos por la ciudadanía.

"Finalmente, no quisieron que pasara la Reforma Electoral, pero hoy el Plan B esencialmente lo que hace es reducir los costos de Instituto Nacional Electoral, vale la pena decir una vez más que no se trata de desaparecer el INE por aquello de la marcha "Para Volver al Pasado" que así le nombramos aquí que se va a hacer este fin de semana", dijo en entrevista.

Sheinbaum aprovechó para recomendar a los oradores que la marcha en favor del INE pueda hablar sobre el veredicto contra García Luna, ex secretario de Seguridad, que fue acusado de cinco delitos, "sería muy importante como transparencia para la democracia".

"El Plan B no pone en duda una institución autónoma que haga las elecciones, el INE, sino lo que hace es reducir costos y algunas otras acciones que se toman para el fortalecimiento de la democracia", mencionó.