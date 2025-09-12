logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum suspende conferencias matutinas del 15 y 16 de septiembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informa sobre la cancelación de las mañaneras para los días festivos.

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 01:11 p.m.
A
Sheinbaum suspende conferencias matutinas del 15 y 16 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no habrá conferencia mañanera el próximo lunes 15 y martes 16 de septiembre, por la ceremonia del Grito y el desfile cívico-militar del Día de la Independencia, respectivamente.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que esta suspensión de la mañanera se debe a que los trabajadores del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) le informaron que es complicado transmitir las conferencias de prensa y estos eventos el mismo día.

"¿Nos vemos aquí en la mañanera el miércoles, verdad?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Sí, les vamos a dar libres el lunes y martes. Íbamos a hacerlo el lunes, pero los compañeros de Cepropie, que nos ayudan con la transmisión en vivo, pues tienen mucho trabajo el 15 y el 16, porque tienen que transmitir el Grito y después del 16 prácticamente se quedan sin dormir para poder transmitir, tener todo listo para el Grito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Entonces se vuelve muy complejo que tengamos la mañanera su transmisión en vivo y luego (el Grito y Desfile). Entonces esa es la razón por la cual 15,16 no va a haber mañanera y nos vemos hasta el miércoles. Nos vemos en el Grito, espero que estén", dijo a los reporteros.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum suspende conferencias matutinas del 15 y 16 de septiembre
Sheinbaum suspende conferencias matutinas del 15 y 16 de septiembre

Sheinbaum suspende conferencias matutinas del 15 y 16 de septiembre

SLP

El Universal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informa sobre la cancelación de las mañaneras para los días festivos.

Activan monitoreo y alerta por tormenta tropical Mario
Activan monitoreo y alerta por tormenta tropical Mario

Activan monitoreo y alerta por tormenta tropical "Mario"

SLP

El Universal

La alcaldesa de La Paz inspecciona daños en Todos Santos por lluvias y alerta ante la tormenta tropical Mario.

Hallan cuerpos mutilados en hieleras en Cadereyta, Nuevo León
Hallan cuerpos mutilados en hieleras en Cadereyta, Nuevo León

Hallan cuerpos mutilados en hieleras en Cadereyta, Nuevo León

SLP

El Universal

Cadereyta, Nuevo León, se estremece ante el macabro descubrimiento de cuerpos mutilados en hieleras.

México sumará 40 nuevas estaciones para detectar sismos
México sumará 40 nuevas estaciones para detectar sismos

México sumará 40 nuevas estaciones para detectar sismos

SLP

EFE

El SSN colocará nuevos equipos en Chihuahua, Nuevo León y Oaxaca