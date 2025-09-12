Sheinbaum suspende conferencias matutinas del 15 y 16 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no habrá conferencia mañanera el próximo lunes 15 y martes 16 de septiembre, por la ceremonia del Grito y el desfile cívico-militar del Día de la Independencia, respectivamente.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que esta suspensión de la mañanera se debe a que los trabajadores del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) le informaron que es complicado transmitir las conferencias de prensa y estos eventos el mismo día.

"¿Nos vemos aquí en la mañanera el miércoles, verdad?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Sí, les vamos a dar libres el lunes y martes. Íbamos a hacerlo el lunes, pero los compañeros de Cepropie, que nos ayudan con la transmisión en vivo, pues tienen mucho trabajo el 15 y el 16, porque tienen que transmitir el Grito y después del 16 prácticamente se quedan sin dormir para poder transmitir, tener todo listo para el Grito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Entonces se vuelve muy complejo que tengamos la mañanera su transmisión en vivo y luego (el Grito y Desfile). Entonces esa es la razón por la cual 15,16 no va a haber mañanera y nos vemos hasta el miércoles. Nos vemos en el Grito, espero que estén", dijo a los reporteros.