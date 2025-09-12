Apoya Torres Sánchez a Sara Rocha en Directiva de Congreso
Dijo que la priista conoce la operatividad legislativa, derivado de su experiencia
Luego que Sara Rocha Medina, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue propuesta como presidenta de la Directiva del Poder Legislativo, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, consideró que el perfil de la priista es un buen planteamiento para encabezar a dicha institución.
Valoró que la congresista conoce la operatividad legislativa, derivado de su experiencia en diversas legislaturas.
"Conoce San Luis Potosí y, con la cual, podemos tener un diálogo como lo hemos venido teniendo con el Poder Legislativo", aseguró.
Torres Sánchez destacó, que en caso de resultar elegida presidenta del Congreso del Estado, generará que se tenga un Poder Legislativo paritario.
