Sheinbaum urge a tomar medidas ante incremento de casos Covid

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que ante el incremento de personas hospitalizadas con Covid-19, registrado en los últimos días, es urgente tomar medidas preventivas.

"En mayo tuvimos el máximo de hospitalizaciones con 4 mil 573 personas hospitalizadas en la Ciudad después se fue reduciendo y en las últimas semanas lo que hemos tenido es, un incremento, a partir del primero de noviembre teníamos 2 mil 861 hospitalizados y hoy tenemos 3 mil 427, de los cuales 2 mil 591 están en camas generales y 836 personas en este momento están intubadas, fueron 200 camas ocupadas adicionales en los últimos siete días", dijo Sheinbaum en un video publicado en sus redes sociales.

Indicó que, si la tendencia sigue al alza, hacia finales de diciembre la capital estaría en la misma situación que estuvo en el mes mayo.

Por ello, informó que se decidió tomar algunas medidas restrictivas, entre ellas, la reducción de horarios de las actividades no esenciales, como gimnasios, centros comerciales y tiendas departamentales, por lo que ahora podrán dar servicio hasta las 7 de la noche y no a las 22:00 horas, como estaban permitidas.

Otra medida que se tomó, es que no se podrán vender bebidas alcohólicas en 8 de las 16 alcaldías, viernes, sábado y domingo y esta medida se alternará cada fin de semana. Tampoco se podrán vender bebidas alcohólicas en restaurantes después de las 7 de la noche y estarán prohibidas las reuniones o fiestas de más de 10 personas.

"No debemos ser irresponsable hoy una reunión masiva puede costar la vida de una persona, un joven por estar en una fiesta puede contagiar a una persona mayor después en su domicilio y hacer que enfermé gravemente o incluso fallezca", dijo.

Recordó que se ha ampliado el número de pruebas para ubicar los casos positivos aislados y darle seguimiento médico en los 117 centros de salud, 70 kioscos y 11 Macro kioskos, estos últimos con pruebas rápidas.

"El objetivo es identificar los positivos, aislarlos para que no sigan propagando contagios; y también instalamos sistemas QR junto con los empresarios de la Ciudad para que se avisé a través de un teléfono celular, en caso de haber estado cerca de un positivo y dar seguimiento médico", explicó la mandataria.

Recalcó que en la Ciudad de México no se va a multar a nadie por no usar cubrebocas, ni se va a poner toque de queda, "pero si queremos insistirles que estamos en una situación de emergencia y que necesitamos cuidarnos, porque aquí la responsabilidad no sólo es del Gobierno, es de todas y es de todos".