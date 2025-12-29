logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum visita hospitalizados tras accidente del Tren Interoceánico

Autoridades federales y estatales acompañan a Claudia Sheinbaum en visita a hospitales.

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 04:09 p.m.
A
Sheinbaum visita hospitalizados tras accidente del Tren Interoceánico

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó a las víctimas y a sus familiares del descarrilamiento del Tren Interoceánico que se encuentran hospitalizadas en el Hospital del ISSSTE de Santo Domingo Tehuantepec.

También se espera que recorra otros hospitales de la región donde se encuentran más personas hospitalizadas.

A su salida del Hospital del ISSSTE, la mandataria rechazó adelantar información sobre la atención a las víctimas o cualquier información relacionada con el descarrilamiento del tren; pero dijo, que horas más tarde dará a conocer la actualización en los datos.

Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de funcionarios federales de la Secretaría de Salud Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del IMSS Bienestar, del ISSSTE y de la Secretaría del Bienestar; así como funcionarios estatales del sector salud y del secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que algunos pacientes fueron trasladados a otros hospitales que requerían una intervención quirúrgica. Hay cuatro pacientes, precisó, que requieren una cirugía, y el resto requiere atención hospitalaria.

El funcionario negó las acusaciones de algunos familiares de las víctimas en las que señalan que no hay especialistas para atender a las personas lesionadas. "Estamos trabajando con todo", dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren
Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren

SLP

El Universal

El seguro contratado por FIT garantiza indemnización a familiares de fallecidos en el accidente de tren.

SEP reitera prohibición de comida chatarra en escuelas
SEP reitera prohibición de comida chatarra en escuelas

SEP reitera prohibición de comida chatarra en escuelas

SLP

El Universal

La SEP obtiene victorias legales en la lucha contra la comida chatarra en escuelas

Sheinbaum visita hospitalizados tras accidente del Tren Interoceánico
Sheinbaum visita hospitalizados tras accidente del Tren Interoceánico

Sheinbaum visita hospitalizados tras accidente del Tren Interoceánico

SLP

El Universal

Autoridades federales y estatales acompañan a Claudia Sheinbaum en visita a hospitales.

Descarrilamiento en Oaxaca deja 13 fallecidos
Descarrilamiento en Oaxaca deja 13 fallecidos

Descarrilamiento en Oaxaca deja 13 fallecidos

SLP

El Universal

La Secretaría de Marina confirma 13 muertes tras descarrilamiento en Oaxaca