Sheinbaum y Batres piden no politizar accidente en el Metro

A-AA+

Ante el uso político del choque entre dos trenes en el tramo Potrero a La Raza, de la Línea 3 del Metro, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de gobierno, Martí Batres, exigieron a los actores políticos de oposición respetar a las víctimas, y dejaron que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de los resultados del peritaje.

En conferencia de prensa, ambos funcionarios solicitaron evitar la politización de este tema y respetar a las familias de la persona fallecida y los lesionados.

"A la oposición le decimos una cosa sencilla tengan respeto por las personas lesionadas y su familiar", dijo el secretario de Gobierno, Martí Batres.

Mientras tanto, Sheinbaum Pardo expresó que en estos momentos "no se puede especular sobre nada (qué haya causado este evento)", y es que dejó en claro que para eso está la Fiscalía General de Justicia capitalina y los comités de expertos.

Sheinbaum evita comentar sobre elecciones 2024

Al cuestionarle sobre si este accidente pudiese afectar sus aspiraciones presidenciales en 2024, Sheinbaum Pardo aclaró que "no es momento para comentar este tema".

"Por nuestra parte no se va a politizar con este tema. Pedimos respeto a las víctimas y quien quiera politizar este tema, está mostrando quienes son a la ciudadanía", indicó Sheinbaum.

Cabe mencionar que este domingo, los gobernadores y la dirigencia nacional de Morena publicaron un desplegado donde manifestaron su respaldo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a los servidores públicos, que dijeron, han priorizado la atención de las víctimas del choque de trenes en la Línea 3 del Metro ocurrido este jueves y provocó la muerte de una mujer.