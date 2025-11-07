Sheinbaum y Macron acuerdan exhibición del Códice Azcatitlán

En el marco de la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ambos gobiernos acordaron fortalecer la cooperación cultural y patrimonial, así como realizar una exhibición histórica del Códice Azcatitlán en México en 2026, año en que se celebrará el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Tras su reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario francés anunció que el Códice Azcatitlán —resguardado actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia— será exhibido en México como parte de una serie de exposiciones cruzadas que buscan resaltar la amistad y los lazos históricos entre ambas naciones.

"Me siento feliz de estar realizando esta visita oficial, la primera de un presidente francés desde 2014, y más de 60 años después de la visita del general Charles de Gaulle a México. México y Francia están unidos por un mismo espíritu de las luces, y tenemos en común los valores de libertad, emancipación y dignidad", afirmó Macron durante su mensaje conjunto con Sheinbaum.

La presidenta mexicana destacó que la visita del mandatario francés simboliza el respeto mutuo y el diálogo entre culturas, así como la oportunidad de estrechar los vínculos bilaterales en diversos ámbitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Su presencia en nuestra tierra es símbolo del respeto mutuo, del diálogo entre culturas y de la amistad profunda que une a nuestros pueblos y naciones", expresó Sheinbaum Pardo.

La Mandataria federal también informó que durante la reunión se abordaron temas de cooperación económica, incluida la renovación del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, prevista para 2026, además de nuevos mecanismos para impulsar la inversión y la innovación.

En materia cultural, ambos gobiernos acordaron establecer un intercambio temporal y recíproco de piezas históricas, mediante el cual el Códice Azcatitlán será exhibido en México, mientras que el Códice Boturini podrá ser mostrado en Francia, fortaleciendo así la colaboración patrimonial y académica entre ambos países.