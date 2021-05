Si al INE no le gusta, que denuncie; es su problema: AMLO

En tono enérgico, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no le gusta que denuncie a Adrián de la Garza, aspirante del PRI al gobierno de Nuevo León, por la entrega de la tarjeta regia a cambio de votos, "es su problema porque él no es demócrata".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que un demócrata no puede permitir esas prácticas ni hacerse de la vista gorda ante un posible fraude.

"Acuérdense de las tarjetas se daban de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir y si no le gusta al director del INE es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente, un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude".

Tras pedir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que investigue y castigue a todos los candidatos y partidos que incurren en la entrega de tarjetas para atraer el voto, el presidente López Obrador aclaró que él –como opositor- no fue igual que otros candidatos.

"No, no somos iguales... Cada quien tiene su programa, yo no he entregado despensas, ni tarjetas, ni he comprado votos, porque nosotros tenemos principios, ideales y no estamos acostumbrados a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole".

Recordó que ha luchado en contra de esas prácticas por años y ni modo que –ahora que está en la Presidencia de la República- se quede viendo todo eso y se quede callado.

"Nos estaríamos traicionando a nosotros mismos y traicionando al pueblo".