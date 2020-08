"Si hay acuerdo, hay reforma hacendaria", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí es posible hacer una reforma hacendaria y proponer un cambio en la Ley de Coordinación Fiscal, "pero tiene que haber un consenso".

"Como aquí lo dijo, el gobernador de Tamaulipas [Francisco García Cabeza de Vaca] implica definir fórmulas de distribución del presupuesto", señaló el Ejecutivo al responder una petición del mandatario tamaulipeco sobre mejorar el pacto fiscal.

"No es solo un asunto de resistencia del gobierno federal, nosotros no nos oponemos, pero sí tiene que haber un acuerdo porque esto va a significar que se les quite a algunos y se les dé a otros, así de sencillo. Está bien plantearlo, los gobernadores lo tienen que hacer, es legítimo", afirmó el Presidente en conferencia de prensa que encabezó en las instalaciones de la 8 Zona Militar.

El Jefe de Estado dijo que, a diferencia de sexenios anteriores, "que era de sometimiento a los gobernadores", hoy día hay un cambio porque, "¿cuándo se había visto un debate, un diálogo transparente?".

"No nos oponemos. Si hay ese consenso, adelante. Yo lo único que recomiendo es que no se diga que la Federación no les entrega dinero a los estados, porque nosotros estamos al corriente, es decir, no les debemos a los estados nada, ¿o les debemos aquí en Tamaulipas?

"Entonces, si cambia la fórmula y tenemos que darle más a Tamaulipas, si se modifica la ley, lo hacemos, lo tenemos que hacer", dijo.

Antes, García Cabeza de Vaca, quien asistió como invitado a la conferencia, urgió a modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que las entidades que más aportan impuestos, como aseguró es el caso de Tamaulipas, reciban en reciprocidad más recursos de la Federación.

Señaló que la conformación de 10 entidades en la Alianza Federalista no es con el ánimo de confrontación con el gobierno federal, sino para buscar soluciones.

"Resulta urgente modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que los estados altamente productivos sigan creciendo y aportando recursos a las entidades con mayor pobreza de las que somos hermanos y compatriotas solidarios.

"Y si se trata de cambiar la fórmula, que se considere que aquellos estados que más recursos aportan a la Federación tienen que recibir más, como es el caso de Tamaulipas, estoy convencido de que con voluntad política se pueden lograr muchas cosas", aseguró el mandatario.

Es necesario una consulta. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia de prensa que por ser necesario, no descarta que pueda presentar una solicitud de consulta ciudadana para preguntarle a la población sí se debe llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México.

El titular del Ejecutivo destacó que esperará a ver si se organizan los ciudadanos o si los legisladores lo hacen. "Es necesario, porque lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo y porque me he comprometido a mandar obedeciendo", expresó.

El presidente López Obrador dijo que en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), esperará el avance de las investigaciones de la Fiscalía y la opinión del Ministerio Público, por lo que confió en que haya justicia pronta y expedita y no se archive el caso.