Sí hay corcholata favorita: Monreal

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ponga en riesgo su legado democrático al evidenciar que tiene una corcholata favorita en la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En entrevista con El Universal, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado calificó como una “infamia” los ataques que asegura haber recibido por parte del gobierno capitalino, originados por la sucesión presidencial anticipada que vive el país.

Señaló que el Presidente adelantó el proceso de 2024 y eso ha generado polarización y que se desborden las pasiones.

En este marco, alertó que las descalificaciones entre compañeros de partido pueden provocar la derrota electoral del movimiento de la 4T en 2024.

“No tengo ninguna dificultad en reconocer que hay fisuras provocadas por esta sucesión adelantada, pero la mayoría de los compañeros se mantienen unidos. No tengo tampoco ninguna preocupación en cargos ni presentes ni futuros, sé mi condición, entonces, no me distrae ningún tipo de conjeturas, tareas, acciones o estrategias en el interior”, recalcó.