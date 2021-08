Si Morena aplica agandalle en San Lázaro, que no cuente con MC

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (EL UNIVERSAL).- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que no acompañarán el "agandalle" de Morena para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Primer Año de la 65 Legislatura, y dijo que llegó la Legislatura de la pluralidad, donde todas las fuerzas políticas estén representadas.

En entrevista en la Cámara de Diputados después de reunirse con sus legisladores, Clemente Castañeda dijo que si se quiere aplicar el "viejo agandalle", que no cuente con ellos, porque la respuesta electoral fue muy elocuente y contundente.

"Lo que tiene que entender Morena y el Va por México, es que llegó la Legislatura de la pluralidad, y que lo que se requiere son órganos de dirección plurales, donde todas la fuerzas políticas estén representadas, si alguien quiere aplicar el viejo agandalle, pues que no cuente con nosotros, porque no se trata de eso, la respuesta electoral del país fue muy elocuente y contundente; vivimos hoy en un México plural, todas la fuerzas políticas tiene algo que decir, y nosotros lo que si vamos a reclamar es que a MC se le dé su lugar", declaró Castañeda.

Naranja, el partido más deseado

Agregó que en MC no se van a dejar chantajear, ni presionar no vamos a acompañar, "ninguna iniciativa ni ninguna decisión que ponga en entredicho, ni la vocación ciudadana de MC ni algo que contravenga por el bien del país". "Yo espero que Morena entienda, principalmente de cara a esta legislatura, que no puede seguir actuando como actuaba el PRI en los viejos tiempos, nosotros lo que hemos dicho es que el viejo régimen está más presente que nunca y lo que tiene que entender es que la correlación de la fuerzas cambió, que hay una representación mucho más diversa y plural, y que eso se tiene que reflejar en los órganos de gobierno en la Cámara", explicó.

Este martes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que su bancada junto con las del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), analizan una estrategia para crear una megabancada, que les permita quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva, así como con la Junta de Coordinación Política (Jucopo).