Si no bajan contagios en CDMX, se tomarán medidas más severas: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que si no bajan los contagios de Covid-19 para el 10 de enero de 2021, fecha que estableció para la suspensión de actividades no esenciales en el Valle de México, se tomarán medidas adicionales más severas.

Durante su conferencia, el funcionario de salud explicó que modelos matemáticos prevén que a partir del 3 de enero bajen contagios si la sociedad y empresas cumples restricciones.

"Si se hiciera este cierre del 19 de diciembre, es decir mañana, la curva epidémica empezaría a tener un cambio sustancial aproximadamente el 3 de enero, esto solo si se cumplen las medidas. Si las empresas y los negocios que tienen que cerrar, cierran; si las personas que tiene que abstenerse del espacio público, se abstienen; etcétera", indicó.

"Las medidas se tienen que cumplir por la sociedad, si la sociedad las cumple se logra el efecto de disminución de contagios", agregó López-Gatell.

Añadió que en caso contrario, que no se cumplan las medidas, los contagios del nuevo coronavirus seguirán subiendo y se "tendría que tomar medidas adicionales más severas".

Por la mañana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que las actividades no esenciales en Ciudad de México y Estado de México quedarán suspendidas desde este sábado y hasta el 10 de enero debido al aumento de contagios de Covid-19.

En ambas jurisdicciones solo quedarán habilitadas "actividades esenciales" como la venta de alimentos, energía, transporte, manufactura y servicios financieros, entre otros, dijo Sheinbaum en un mensaje a la prensa.

La Ciudad de México "está cerca del 75% de su capacidad hospitalaria", pese a los reiterados llamados a la población para disminuir su movilidad, advirtió Sheinbaum al informar sobre el regreso al "semáforo rojo" (máxima alerta).

Covid-19 en México

México suma en el corte de este 18 de diciembre 117,249 muertes por Covid-19, con un millón 301 mil casos de contagios confirmados de coronavirus, según informan autoridades de la Secretaría de Salud.

Respecto al semáforo epidemiológico, ahora son tres entidades que están en rojo, de máxima alerta: Ciudad de México, Estado de México y Baja California.Unas 24 entidades están en color naranja, tres en amarillo y solamente dos en verde.

Aunque autoridades advierten que seis estados corren riesgo de regresar a semáforo rojo: Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes e Hidalgo.