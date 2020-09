Si no cede pandemia habrá más aislamiento: Sheinbaum

Debido a que la pandemia por Covid-19 se ha estancado, el gobierno de la Ciudad de México apuesta por aumentar las acciones de prevención, detección de casos positivos y hospitalización temprana, pero advierte que si no funcionan habrá más medidas de aislamiento.

Adelantó que se posterga el regreso de trabajadores a las oficinas, tanto públicas como privadas, con la finalidad de evitar más contagios en la ciudad.

"No queremos llegar a una situación donde queramos volver a cerrar una actividad y para ello es fundamental incrementar estas tres estrategias. La Ciudad de México nunca cerró sus puertas, hoy tenemos una situación de tres semanas de estabilización [en las hospitalizaciones]. Esperamos empezar a disminuir y si no es así lo que vamos a hacer es incrementar estas labores de comunicación y aislamiento", indicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Dijo que esta semana evaluarán el impacto del programa de 158 colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria para determinar si continúa la estrategia o se deben hacer cambios.