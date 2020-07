Si no hay trampa, me interesa participar para dirigir Morena: Delgado

El diputado federal Mario Delgado aseguró que si no hay trampa, le interesa participar en el proceso de selección del nuevo presidente de Morena.

En entrevista en el programa Por la mañana con Ciro Gómez Leyva, señaló que urge organizarse para la elección del próximo año y dejar los tribunales.

"Si hay encuestas abiertas, si no hay trampa, claro que yo voy a participar. Me interesa sobre todo llevar al partido a que vuelva ganar la mayoría", comentó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, indicó que hay que poner a la gente sobre cualquier interés personal para la renovación de la dirigencia de Morena.

"Sobre cualquier interés personal está el interés del proyecto y la continuidad del mismo, depende ahora de nosotros que podamos organizarnos", indicó.

Delgado agregó que la mayoría solo se va a lograr si hay un partido organizado, buscar la unidad y reconocerse unos a otros, porque algunos se sienten que tienen más derechos que otros.

Reiteró la necesidad de realizar la elección de presidente de Morena a través de una encuesta abierta.

"Si hay un proceso abierto, por supuesto que voy a participar y que se cumpla porque es muy clara la sentencia del Tribunal", comentó.