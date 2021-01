"Si Noroña no se disculpa podría quedar inhabilitado para reelección"

La abogada Johana F. Torres y la diputada federal panista, Adriana Dávila, consideran que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordena al vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, ofrecer una disculpa pública por haber violentado a la legisladora tlaxcalteca, se tiene que cumplir en las próximas horas.

En conferencia de prensa virtual, Johana F. Torres y la diputada federal panista, Adriana Dávila, anunciaron que la sentencia del Tribunal y del INE, obliga a Fernández Noroña a tomar cursos de sensibilización en materia de género, ofrecerle una disculpa pública y en caso de no hacerlo, quedará inscrito en el Registro Nacional de Agresores, lo que le impediría buscar la reelección. "La sentencia lo que señala es que confirma todo lo que la resolución que el Consejo General del INE aprobó, que son las medidas de no repetición que el servidor público tiene que tomar varios cursos sobre sensibilización en materia de género, esas son las medidas, pero la sanción es que realice una disculpa de carácter público hacia la diputada.

"Esto lo tendrá que hacer de manera inmediata y si no lo hace entonces se aplicará esta medida de apremio que no se encontraba dentro de la resolución del INE y ahora lo toma el Tribunal como una medida de apremio en caso de incumplimiento quedará inscrito en el registro nacional de agresores", dijo Johana F. Torres. La abogada dijo que estarán muy atentas a que en las próximas horas se realice y cumpla con esta sentencia, se ejecute, y en todo caso sino se hace promoveremos la inejecución de la sentencia correspondiente para solicitar la inscripción del servidor público en el Registro Nacional de Agresores, entonces, "en las próximas horas estaremos muy atentas de que se cumpla la sentencia".

Por su parte Adriana Dávila reveló que también el Comité de Ética de la Cámara de Diputados ya dio entrada a la queja que también interpuso hace más de un año y se hicieron tres peticiones, una al INE, otra al Comité de Ética de la Cámara de Diputados y otra más a la Fiscalía General de la República, la cual desechó de inicio. "Entonces la resolución del Trife obliga a la propia Cámara de Diputados, ya sea a través de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política a buscar que la sentencia se cumpla y que se haga por los causes necesarios. Yo confío en que así será. Respecto de la respuesta que pueda dar el actor mencionado, creo que cada quien debe hacerse cargo de sus palabras, de sus dichos, y hechos, debo dar un signo de los violentadores, generalmente los violentadores no reconocen sus errores y eso hace que la violencia vaya avanzando", dijo Adriana Dávila.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, Fernández Noroña acudió a Tlaxcala, y expresó: "Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este tema (trata) y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca", agregó Fernández Noroña.