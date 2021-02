Sí va Félix Salgado como candidato: Morena

Félix Salgado Macedonio será registrado como candidato de Morena a gobernador de Guerrero, no hay plan B, C ni Z, afirmó Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general de Morena en el estado.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, señaló que el único plan es registrar a Salgado Macedonio.

"Está firme, sigue en pie y lo vamos a registrar como candidato de Morena a gobernador de Guerrero. No hay ninguna duda", afirmó.

Explicó que el periodo de registro, de acuerdo con la ley electoral del estado, comienza el lunes 15 de febrero y termina el 1 de marzo, por lo que en ese periodo se hará.

Rodríguez Saldaña señaló que son muy respetuosos de la libre expresión y de las opiniones que hay entorno al candidato de Morena, pero que también respetan la decisión del pueblo de Guerrero y la encuesta que definió a Félix Salgado como candidato.

"Respetamos la libertad de expresión, en la democracia hay diferentes opiniones; solamente en la dictadura hay una sola opinión... Hay libertad de expresión y libertad de elegir a sus gobernantes, quien va a decidir es el pueblo de Guerrero el 6 de junio", dijo.

Sin efecto legal, una de las denuncias por violación contra Félix Salgado

Colectivos de mujeres feministas han realizado protesta afuera de la sede de Morena, contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero.

La protesta de las feministas es para que se quite la precandidatura a la gubernatura de Guerrero al senador de Morena con licencia, quien tiene acusaciones por abuso sexual

El pasado 20 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que prescribió una de las dos denuncias por violación sexual contra el candidato de Morena a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

En un comunicado, la fiscalía informó que la acción penal prescribió en la denuncia por delito de violación sexual que presentó el año pasado una mujer identificada como B.C.M. por hechos que presuntamente ocurrieron hace 22 años.