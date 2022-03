Sigue abierta la posibilidad de citar a comparecer al fiscal: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Tras la filtración de audios de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), indicó que el fiscal podría comparecer en la Cámara Alta.

En conferencia de prensa en el Senado, Monreal adelantó que este martes sostendrá una reunión con la Jucopo "para tomar una definición sobre este caso" y "por supuesto que sigue abierta la posibilidad de citarlo a comparecer, al fiscal".

Recordó que el fiscal Gertz Manero solo puede ser removido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, "siempre y cuando incurra en algunas causas graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa".

Ante la filtración de los audios, Ricardo Monreal condenó que persista "el espionaje ilegal".

Vamos a debatir y sobre eso vamos a deliberar y en la Jucopo decidiremos si lo llamamos a comparecer, "pero no queremos prejuzgar" hasta en tanto tengamos conocimiento de todo lo que ha sucedido, añadió el líder de Morena en el Senado.

"No vamos a convertirnos en comparsa de nadie, pero tampoco en torquemada de nadie, tenemos que actuar con mucha rectitud, con mucha seriedad en casos que afectan a la República y que el Senado debe de actuar con mucha altura en decisiones tan trascendentes que tienen que ver con las instituciones de la República", dijo al señalar que tienen que esperar en lo que resuelve la Corte.

El Senado de la República definirá este martes si llama a comparecer al fiscal general de la República por los cuestionamientos que han generado los audios que circulan en redes sociales, en los que reconoce tener el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán para otorgar un amparo a su excuñada Alejandra Cuevas Morán, quien se encuentra en prisión por la muerte de su hermano, Federico Gertz Manero.

Monreal reconoció que no es afortunada en ninguna República la invasión entre los poderes ni presionarlos de manera ilegal e indebida y resaltó que el contenido de las grabaciones tampoco se puede soslayar.

El Senado de la República definirá este martes si llama a comparecer al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por los cuestionamientos que han generado los audios que circulan en redes sociales, en los que reconoce tener el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán para otorgar un amparo a su excuñada Alejandra Cuevas Morán, quien se encuentra en prisión por la muerte de su hermano, Federico Gertz Manero.

Monreal reconoció que no es afortunada en ninguna República la invasión entre los poderes ni presionarlos de manera ilegal e indebida y resaltó que el contenido de las grabaciones tampoco se puede soslayar.

Aseguró que confía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los ministros "que no se dejan presionar de nadie" y en el fiscal Gertz Manero también, del que tiene "claridad en su carácter y en su función", por lo que pidió esperar a que el máximo tribunal resuelva el caso de Alejandra Cuevas Morán.