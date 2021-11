Simón Levy ofrece una disculpa tras amenazar a su vecina

Simón Levy, exsubsecretario de Planeación y Política Turística, ofreció disculpas en redes sociales, luego de difundirse un video que se viralizó en días pasados, donde se observa al exfuncionario golpeando la puerta de su vecina y amenazándola con matarla.

A través de Twitter, Levy ofreció disculpas a su vecina, identificada como Emma Yolanda Santos, de 65 años de edad.

"En lo que respecta a lo sucedido con la Señora Emma Yolanda Santos, a quien conozco hace muchos años y ha habido un afecto de tiempo, le ofrezco una disculpa por cualquier situación sucedida. Nada es más importante que la reconciliación y derrotar el ego individual", se lee en el tuit del exfuncionario.

Cabe mencionar que, dos días antes, publicó un mensaje en la misma red social informando que había recibido amenazas por el video que, aseguró, era falso e iba actuar conforme al derecho. "En las últimas semanas he recibido amenazas a mi integridad física y la de mi familia por lo que presenté en su momento las denuncias correspondientes ante las autoridades. En cuanto a los intentos de difamación que circulan, reitero que son falsos y actuaré conforme a derecho", agregó.

Días antes, en otro video presentado en el noticiero con Ciro Gómez Leyva, aparece Emma Santos denunciando al exsubsecretario. "Vivo amenazada por el señor Simón Levy Dabbah. Le pido a las autoridades que me apoyen, a la señora Claudia Sheinbaum y a la señora Ernestina Godoy, porque vivo aterrada por esta persona (Levy), es una persona muy agresiva, muy mentirosa y es una persona muy cobarde", detalló la señora.

Incumplimiento de contrato. El abogado Eduardo Fuentes, defensor de Emma Santos, comentó en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en el programa "Por la mañana" de Radio Fórmula que el pleito legal inició luego de que Simón Levy incumpliera con un contrato que había cerrado con Emma Santos en 2013, en el que la mujer accedió a entregar un terreno para que el exfuncionario construyera un edificio habitacional.

De acuerdo con la denuncia presentada por la mujer, Levy no aportó los recursos acordados al fideicomiso establecido como parte de su contrato, además de que construyó 213 metros cuadrados más de áreas privadas para él, violando lo establecido en el contrato para que los 4 departamentos del inmueble tuvieran las mismas dimensiones.

Luego de varias presiones, Simón Levy accedió a firmar un convenio de mediación en 2017 en el que reconoció no haber cumplido el contrato original y se comprometió a resarcir 252 metros cuadrados que había construido de forma irregular, sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido.

Al no cumplir con el acuerdo, Emma Santos presentó una demanda por la vía civil en 2018 contra Simón Levy, misma que fue apelada por él, sin embargo, esta apelación le fue negada, al igual que un amparo que interpuso.