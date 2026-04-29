Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo y a qué hora será?
La CNPC diseñó un escenario basado en la brecha sísmica de Guerrero para el ejercicio.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- El próximo miércoles6 de mayo , a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026
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, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) convocó a la población, visitantes y habitantes de todo el país a participar activamente en este ejercicio.
Para llevar a cabo esta actividad, se diseñó un escenario basado en un sismo hipotético de magnitud 8.2. Este cálculo se fundamenta en la "Brecha Sísmica de Guerrero", una zona de la costa de 200 km donde las placas tectónicas han acumulado tensión sin registrar un movimiento telúrico de gran magnitud desde 1911.
El epicentro estará a 55 km al noroeste de Acapulco (entre Petatlán y Coyuca de Benítez), a una profundidad de 18 km. Al ser un evento de gran potencia, la intensidad esperada en Acapulco será extrema, mientras que en la Ciudad de México se percibirá de forma severa, lo que permitirá practicar la coordinación interinstitucional y los protocolos de respuesta ante un evento de gran escala.
"Debido a la diversidad geográfica de México, cada unidad estatal de protección civil desarrollará su propia hipótesis en función de los riesgos específicos de su ubicación. Aquellas zonas no expuestas a fenómenos sísmicos podrán proponer el escenario que mejor se ajuste a su esquema local de riesgos", señaló la dependencia.
Por otro lado, invitó a la sociedad a registrar sus inmuebles en el portal preparados.gob.mx; la inscripción es gratuita y permitirá revisar y actualizar los planes de protección civil en hogares, centros de trabajo, espacios de recreación y planteles educativos. La plataforma recibirá inscripciones hasta a las 23:59 horas del 5 de mayo.
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