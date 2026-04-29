Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo y a qué hora será?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- El próximo miércoles

, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, se realizará el

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, por lo que la(CNPC) convocó a la población, visitantes y habitantes de todo el país a participar activamente en este ejercicio.Para llevar a cabo esta actividad, se diseñó un escenario basado en unde. Este cálculo se fundamenta en la "", una zona de la costa de 200 km donde las placas tectónicas han acumulado tensión sin registrar un movimiento telúrico de gran magnitud desde 1911.Elestará a(entre Petatlán y Coyuca de Benítez), a una profundidad de 18 km. Al ser un evento de gran potencia, la intensidad esperada en Acapulco será extrema, mientras que en la Ciudad de México se percibirá de forma severa, lo que permitirá practicar la coordinación interinstitucional y los protocolos de respuesta ante un evento de gran escala."Debido a lade México, cadadesarrollará su propiaen función de los riesgos específicos de su ubicación. Aquellas zonas no expuestas a fenómenos sísmicos podrán proponer el escenario que mejor se ajuste a su esquema local de riesgos", señaló la dependencia.Por otro lado, invitó a la sociedad a registrar sus inmuebles en el portal; la inscripción es gratuita y permitirá revisar y actualizar los planes de protección civil en hogares, centros de trabajo, espacios de recreación y planteles educativos. La plataforma recibirá inscripciones hasta a las 23:59 horas del 5 de mayo.