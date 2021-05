Sin apoyo de su empresa, 4 de cada 10 empleados contagiados de Covid

De 2020 a 2021 caben millones de historias relacionadas con la pandemia. En México miles de centros de trabajo pararon, otros cambiaron (para dar paso al home office) y otros más tuvieron que continuar, pese a todo, comenta en un comunicado la firma OCCMundial bolsa de trabajo en línea, al cumplir un año de su boletín semanal Termómetro Laboral.

El riesgo de un posible contagio ha acompañado a los trabajadores por varios meses y también el peligro de perder el empleo, recibir un menor salario o descansar un tiempo determinado sin goce de sueldo. Muchísimas situaciones más en donde, al final, se acepta exponerse al virus para continuar laborando.

Doce meses después de iniciada la emergencia sanitaria (marzo de 2021), les preguntamos a nuestros usuarios sobre su relación con el virus SARS-CoV-2: contagios propios o de familiares, pérdidas, y ayuda por parte de sus empresas. Estos fueron los resultados:

El 19% de los encuestados señaló haber dado positivo a una prueba de Covid-19. De ese total de personas que ya vivieron en carne propia la enfermedad, se desglosa la ayuda que les otorgó su empresa:

El 39% no recibió ayuda de ningún tipo; 24% recibió la ayuda necesaria o incluso extra por parte de su empleador; 17% recibió "algo de ayuda" mientras superaba el contagio; y 21% no lo consideró necesario.

El cuidado de los seres queridos ha sido otra de las preocupaciones constantes. Al respecto, el 61% de los participantes expresó que ha tenido a algún familiar contagiado de Covid-19.

Ahondando con este grupo de personas sobre el auxilio que les brindó su organización, se conocieron los siguientes detalles: el 42% no recibió apoyo de ningún tipo; 50% no creyó necesario que su empresa debiera ampararle de algún modo; y sólo 8% recibió la ayuda indispensable para poder cuidar a su familiar.

El momento más difícil de estos meses, sin duda, ha sido el de perder a un familiar por la pandemia. El 30% de quienes respondieron la encuesta indicaron que pasaron por dicha situación, de este grupo: el 5% recibió la ayuda necesaria o mínima para sobrellevar la pérdida; 37% no recibió apoyo de ningún tipo; y 58% no creyó necesario que su empresa debiera socorrerle.

Por entidades, las que presentan un promedio mayor de vacantes publicadas en abril de 2021, en la bolsa de trabajo de OCCMundial, en comparación con las realizadas antes de la pandemia por Covid-19 (marzo de 2020), fueron: Hidalgo con 75% más vacantes que antes del Covid; Michoacán, 19.9%; Tabasco, 15.1%; Chihuahua, 12.2%; Baja California, 11.7%; Yucatán, 1.7%; y Morelos, 0.4%.